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        Haberler Müzik Ünlüler, Cumhuriyete özel marş bestelediler - Magazin haberleri

        Ünlüler, Cumhuriyete özel marş bestelediler

        Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir" dediği Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ünlülerin Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel besteledikleri marşları sizler için bir araya getirdik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:23
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        Cumhuriyete özel marşlar
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        29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Birçok müzisyen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak marş besteledi. Haberimizde o özel marşların kimler tarafından üretildiği ve sözlerini dinleyeceksiniz.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        #Cumhuriyet 100 yaşında
        #Cumhuriyet marşları
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