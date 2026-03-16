Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisinde buluştu
98. Oscar ödül töreni, bu yıl da Hollywood’un en ünlü isimlerini ağırladı. Törenin bitişiyle, dünyaca ünlü yıldızlar Vanity Fair’in düzenlediği Oscar partisinde buluştu.
Bu yıl parti, Beverly Hills’teki Wallis Annenberg Center for the Performing Arts’tan Los Angeles County Museum of Art’a taşındı. Derginin yeni küresel editoryal direktörü Mark Guiducci, davetli listesini ciddi biçimde azaltırken dış basının partiye erişimini tamamen yasakladı.
Değişmeyen tek şey ise yıldızların dikkat çekici tarzları oldu. Ünlü isimler, Oscar kırmızı halısında en zarif görünümlerini tercih ederken, Vanity Fair partisinde daha iddialı kıyafetlerle boy gösterdi.
Kim Kardashian
Emily Ratajkowski
Dua Lipa - Callum Turner çifti
Kylie Jenner - Timothée Chalamet çifti
Georgia May Jagger
Eiza González
Heidi Klum
Alix Earle
Alessandra Ambrosio
Helen Hunt
Cara Delevingne
Isla Fisher
Paris Jackson
Jessica Alba
Kaia Gerber
Maura Higgins
Sarah Pidgeon
Matt Bomer
Lux Pascal
Hannah Einbinder
Jane Fonda
Alison Brie
Nikki Glaser
Olivia Rodrigo
Lauren Sánchez Bezos ve Jeff Bezos
Meg Ryan
Selma Blair
Rita Ora
Elle Fanning ve Dakota Fanning
Karlie Kloss
Mamie Gummer
Jessie Buckley