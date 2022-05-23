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Tatil sezonunu açtılar

Magazin dünyasının ünlü isimleri, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. İşte plajları adeta podyuma çeviren ünlülerin tatil pozları...

HABERTURK.COM
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını dile getiren sunucu Burcu Esmersoy (45), soluğu Dubai'de aldı.
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    İddialı bikinisiyle objektif karşısına geçen Esmersoy, "Akşamüstü biraz mavilik..." ifadelerini kullandı. 
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Melis Sezen (25), rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından Bali'ye gitti.
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Ünlü oyuncu, kiremit rengi bikinisi ve eteğiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. 
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Geçtiğimiz mart ayında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel (43), havuz başında poz verdi. Görgüzel, o kareleri, "Oh be! Yavaştan sezonu açalım o zaman!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, (26) sezonu açtı.
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Erbil, tatil için Dubai'yi tercih etti. Plajda güneşlenirken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Yasmin Erbil, "Yaz; lütfen kal..." dedi.
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    Yılın yarısını seyahat ederek geçiren ve daha önce uçak yolculuğundan yorulduğunu ifade eden Şevval Şahin, pembe renkli iddialı bikinisiyle poz verdi. 
  • Ünlüler tatil sezonunu açtı! Şevval Şahin, Melis Sezen...

    İspanya'nın Formentera adasında tatil yapan Miss Turkey 2018 birincisi, teknede çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi. 

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