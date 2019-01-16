Ünlülerden '10 year challenge' paylaşımları

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ÖZLEM KAYMAZ

"10 year challenge varmış... Ben de 2009'u hamile geçirmişim... 10 yıl dile kolay! Portakalda vitamin ne hale gelmiş. Nice '10 yıl Instapost'larına dostlar... Bakalım bir 10 yıl sonra Instagram olacak mı ya da Tara'nın bebeği falan olur mu acaba?"