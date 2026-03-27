Ünlülerden 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajları
Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Kültür ve sanatın en köklü dallarından tiyatro, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dünyada kendine ayrılan özel günle anılıyor. Tiyatro dünyasında heyecanın hissedildiği bu günde, pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından 27 Mart’a özel paylaşımlar yaptı.
Murat Cemcir: Başta sahnedeki ilk deneyimim olan 'Büyük Aşıkların Sonuncusu' isimli oyunumdaki partnerim, şahane insan Yasemin Kay Allen olmak üzere; tiyatro yapan, tiyatroya emek veren, özellikle özel tiyatrolar olmak üzere seyirciler dahil herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.
Gülben Ergen: Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
Veda Yurtsever: Bugün Dünya Tiyatrolar Günü... İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelediğimiz, Mehmet Birkiye'nin şahane yönettiği Anton Çehov'un Üç Kız Kardeş oyunuyla selamlamak istedim bugünü. Tiyatronun dili evrenseldir, onu güzel yapan da budur. Yaşasın tiyatro!
Tolga Çevik: Tüm meslektaşlarımın ve kıymetli seyircilerimin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarım.
Celil Nalçakan: Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.
Onur Atilla: 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, sevgili Ezo'nun çocuk atölyesinde çok keyifli bir etkinlik yaptık. Çocuk yaşta tiyatroyu sevip bu mesleği seçtiğim, bu kararımdan dolayı da mutlu ve memnun olduğum için çocukları tiyatroyla tanıştırmayı ve onlara bu sanatı sevdirmeyi çok seviyorum. Bu yıl bana bu güzel fırsatı veren kıymetli arkadaşım Ezo Sunal’a nazik daveti için çok teşekkür ederim.
Birce Akalay: Bize tiyatroyu sevdiren, öğreten ve el veren tüm ustalarımıza, hocalarımıza sonsuz minnet ve saygıyla.
Songül Öden: Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun.
Meltem Cumbul: 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.
