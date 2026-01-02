Habertürk
Habertürk
        Ünlülerin kar sevinci - Magazin haberleri

        Ünlülerin kar sevinci

        Ünlüler, 2026'nın ilk gününde başlayan, İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışında kendilerini sokağa attı. Adeta çocuklar gibi eğlenen ünlüler, keyifli anları gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 09:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:39
        Ünlülerin kar sevinci
        İstanbul'a ilk karın düşmesi büyük bir sevince neden oldu. O sevinci, ünlüler de yaşadı.

        Emir Benderlioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu ile karda çektirdiği fotoğrafını; "Herkesin yeni yılını kutlarız" notuyla paylaştı.

        Oyuncu Anıl Altan, Pelin Akil ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Alin ve Lina Altan ile birlikte etkili olan kar yağışında çılgınlar gibi eğlendi. Altan, ikiz kızları ile çektirdiği fotoğrafını "Masal gibi başladı... 01.01.2026" notu ile yayımladı.

        Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un karda oynarken çektiği fotoğrafını paylaştı.

        Oyuncu Alina Boz da kar yağışına kayıtsız kalmadı.

        Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Çağrı Çıtanak ile karda çektirdiği fotoğrafını; "Sana yazdığım şarkıyla..." notuyla yayımladı.

        Oyuncu Şenay Gürler de milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner ile birlikte karda ateş başında poz verdi.

        Oyuncu Songül Öden de eşi Arman Bıçakçı ve kızları Sone Larin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani de eşinin kızları Mira ile kardan adam yapıp, oyun oynadığı anları yayımladı.

        Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, küçük kızı Yasemin'in fotoğrafını "İlk kez kar görenler..." notuyla paylaştı.

        Oyuncu Kıvanç Kasabalı, kar yağışını "Ne güzel yağdı" notu ile paylaştı.

        Oyuncu Ayşe Kırca ise adeta beyaza bürünen İstanbul Boğazı'nı fotoğrafladı.

        Model Didem Soydan, da köpeği Köpük ile karın keyfini çıkardı.

        Yasemin Ergene de evinin bahçesini çekti. Havuzu buz tutan Ergene, karın keyfini çıkardı.

        Oyuncu Dilara Sümbül de kar yağışının ardından soluğu dışarda aldı.

        Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan Yıldırım ile yılın ilk kar yağışında aile pozlarını takipçileriyle paylaştı.

        Oyuncu Murat Ünalmış da eşi Nutiye Akar (asıl adı Albena İlieva), çocukları Selim Baran ve Toprak ile kar altında aile fotoğrafı çektirdi.

        Oyuncu Yiğit Kirazcı da karın keyfini köpeği Trip ile birlikte çıkardı.

        Oyuncu Rüzgar Aksoy da dansçı eşi Yasemin Sancaklı ve oğlu ile karda poz verdi.

        Oyuncu Deniz Barut Aksu da evinin penceresinden çektiği kar yağışını "İyi geldi. Bu toprak gibi kötüye dair ne varsa temizlenen, tazelenen bir yıl olsun" notuyla yayımladı.

        #istanbul
        #kar yağışı
        #ünlüler
