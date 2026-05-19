Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Küçükçekmece'de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi

İSTANBUL (İHA) - Avcılar Küçükçekmece istikametinde polisin dikkatiyle müdahale etmek istediği motosikletli şahıslar suç makinesi çıktı. Polisin dur ihtarın uymayan çelik yelekli silahlı şüphelinin attığı çantada AK-47 tipi otomatik silah bulundu. Öte yandan bulunan cep telefonunda bir şahsın fotoğrafı ve konum bilgileri yer aldığı iddia edildi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı bulunan şahıs firar etti.