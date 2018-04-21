ANGELINA JOLIE
ABD'li oyuncunun beli, kolları, kasığı ve sırtı dahil olmak üzere vücudunun pek çok yerinde dövmesi var... Eski eşi olan Billy Bob'un ismini kolunun üst kısmına yaptıran yıldız, ayrılık sonrası bu dövmesini sildirdi. Bunun yerine 6 çocuğunun ve Brad Pitt'in doğum yerlerinin koordinatlarını yazdırdı.
Jolie'nin en ilgi çeken dövmelerinden biri ise sol omzunun arka tarafında bulunan Khmer duası. Dua, düşmanlarının ondan uzak durması, zenginliğin, sevenlerinin ve güzelliğin onu hiç terk etmemesi anlamına geliyor.
Ünlü oyuncunun sırtına yaptığı dövmede ise Uzakdoğu ve Budist inancındaki simgeler var.
LADY GAGA
ABD'li şarkıcı, babasının "En azından vücudunun bir tarafını normal bırak" sözü sebebiyle dövmelerinin hepsini sol tarafına yaptırıyor. Sıkı bir John Lennon hayranı olan Lady Gaga, onun barış içeren şarkılarından esinlenerek, sol bileğine barış işareti yaptırdı.
Ünlü şarkıcının omzunda papatyalar ve kalp içindeki 'dad' dövmesinin yanı sıra omzundaki el dövmesi dikkat çekiyor.
Lady Gaga'nın el dövmesini cinsel tacize uğrayan kadınlara destek amaçlı yaptırdığı biliniyor.
Ayrıca ünlü şarkıcı 2017 Grammy Ödülleri'nde Metallica ile gerçekleştirdiği konser şerefine sırtına güve dövmesi yaptırdı.
CANER ERKİN
Caner Erkin'in kolunda, geçtiğimiz yıl evlendiği oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı'nın dövmesi var.
İDO TATLISES
Dövmelere olan düşkünlüğüyle bilinen İdo Tatlıses'in vücudunun pek çok yerinde dövme var.
İdo'nun göğsünde 'Türk', sırtında ise Kürtçe 'Seni seviyorum' yazıyor. İdo verdiği bir röportajda göğsüne kazıttığı Türk dövmesi hakkında "Sonuçta şu an Türkiye'de yaşıyorum. Türk vatandaşıyım. Türk'üm, o yüzden Türk yazdırdım." demişti.
İdo'nun vücudunda annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in dövmeleri de bulunuyor.
ELİZ SAKUÇOĞLU
Bacağında, kolunda, karnında ve kaburgasında dövmeleri bulunan Eliz Sakuçoğlu, son olarak sırtına Anka kuşu dövmesi yaptırdı. Sakuçoğlu dövmesiyle ilgili Instagram'da "Küllerinden yeniden doğmak, zümrüdü anka kuşu misali. Yanarsın, yıkılırsın ama tekrar doğarsın" notunu düşmüştü.
DAVID BECKHAM
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, vücudundaki dövmelerin fazlalığıyla tanınıyor.
Beckham, vücudundaki dövmelerin yaşadığı şampiyonluklar, eşi, çocukları ve dini inancı hakkında olduğunu söylüyor.
MESSI
Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Messi, bacağında oğlu Thiago'nun el izini taşıyor.
BELLA HADID
Bella Hadid, Victoria's Secret meleği olduktan sonra ayak bileğine ufak bir kanat dövmesi yaptırdı.
KIVANÇ TATLITUĞ
Ünlü oyuncunun sol kolunda, "Beni sadece Allah yargılayabilir" anlamına gelen "Only Allah can judge me" yazıyor.
Tatlıtuğ'un diğer kolunda ise renkli bir ejderha dövmesi var.
SILA
37 yaşındaki şarkıcının ayak bileğinde gelincik dövmesi bulunuyor. Sıla dövmesinin anlamı olduğunu ancak açıklamak istemeğini söylüyor. Sıla'nın Anlatsam Geçer mi? isimli şiir kitabından Gelincik isimli bir de şiiri bulunuyor.
NESLİHAN ATAGÜL
Oyuncu Neslihan Atagül'ün, dudağının içinde dövme bulunuyor.
Atagül'ün, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesi, eşi Kadir Doğulu'nun baş harfi.
ELÇİN SANGU
Elçin Sangu'nun vücudunda geometrik desenli bir dövme bulunuyor.
Sangu yeni dövmesini takipçileriyle paylaşırken "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem... Senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... Varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düşmüştü.
EZGİ MOLA
Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola'nın kaburgasında, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin dövmesi var.
BİRCE AKALAY
Kolundaki kelebek dövmesi bilinen Akalay'ın bacağında da kedi dövmesi var.
BARIŞ ARDUÇ
Yakışıklı oyuncunun kolunda dev bir dövme bulunuyor
Barış Arduç, kolundaki dövmenin eski bir kabilenin sembolü olduğunu söylüyor.
HAZAL KAYA
Sıkı bir Harry Potter hayranı olan Hazal Kaya'nın kolunda Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (Harry Potter and the Deathly Hallows) sembolü var.
ROBBIE WILLIAMS
Dövme tutkusuyla tanınan Robbie Williams, son yaptırdığı dövmesiyle dikkat çekiyor. 44 yaşındaki İngiliz şarkıcı, göğsünün tam ortasına kendi portresinin dövmesini kazıttı.
JUSTIN BIEBER
Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber'ın neredeyse vücudunun tamamı dövmeyle kaplı. Justin Bieber vücudunda dini inancı, annesine düşkünlüğü ve hayvan figürlerinden oluşan birçok dövme yaptırdı.
Bieber'ın kollarında yer alan dövemeleri gül, melek kanadı, balık, kartal, albümünün ismi (Believe) ve İncil'den ayetler içeriyor. 24 yaşındaki genç popçu, göğsündeki dövmelere dikkat çekerek, "Vücudumda 100 saatten fazla süren bir çalışma var. Tek birini bile geri almak istemem" şeklinde konuşmuştu.
RIHANNA
Rihanna’nın sağ kulağının altında yer alan dövme balık burcunun sembolüdür. Ayrıca ünlü şarkıcı boynuna Fransızca'da asi çiçek anlamı taşıyan "Rebelle Fleur" sözünü kazıtmış. Rihanna'nın boynunda Roma rakamlarıyla 4.11.1986 yazıyor. En yakın arkadaşında da aynı şekilde işlenmiş Rihanna'nın doğum tarihinin dövmesi var.
Vücudunun farklı bölgelerinde pek çok dövmesi olan Barbadoslu şarkıcının merak edilen dövmelerinden biri, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra yaptırdığı dövme. Sağ köprücük kemiğinin altında yer alan dövmede "Asla hata değil, her zaman için ders" yazısı yer alıyor.
ZAYN MALIK
Zayn Malik, sosyal medya hesaplarından kendisine aşk dolu mesajlar gönderen sevgilisi Gigi Hadid’e jest yapmıştı.
Vücudunun büyük kısmı dövmelerle kaplı olan 25 yaşındaki şarkıcı, Hadid’in gözlerini göğsüne kazıtmıştı. Ancak Gigi ile Zayn ayrılınca ünlü şarkıcının göğsüne yaptırdığı dövme alay konusu oldu.
Ayrıca Zayn Malik'in kulağının arkasında hayatını kaybeden babası Yaser Malik’in adı yazıyor.
EMMA WATSON
Ünlü oyuncu Emma Watson, 90. Oscar Ödül Töreni'nde, Hollywood'daki tacize karşı başlatılan protestolara dövmesiyle destek verdi. 27 yaşındaki oyuncu, tacize karşı başlatılan "Time's Up" (Zaman Doldu) hareketini koluna kazıdı.
Ancak dövmedeki yazının hatalı olması dikkat çekti. "Time's Up" yerine "Times Up" yazıyordu. Kesme işaretinin yer almaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
CARA DELEVINGNE
İngiliz model Cara Delevingne'ın ayağında pastırma kelimesinin dövmesi var.
Ünlü model "Pastırmanın kişiliğimi yansıttığını düşünüyorum. Tuzla ve seanin için kötü bir şey olsa da lezzetlidir" diye konuşarak dövme yaptırma nedenini açıkladı.
Cara'nın ensesinde, kaburga kemiğinde, parmağında ve daha çeşitli yerlerinde 15'in üzerinde dövmesi var.
İREM DERİCİ
İrem Derici, sırtındaki dövmenin anlamı sorulunca şöyle dedi: "8 yıl önce Angelina Jolie'den esinlenip yaptırdım.
O zaman hayrandım ablaya. Kafa da ermiyor dövmenin çıkmadığına. Sanki tişört, çıkarıp atacağım! Abladan hatıra kaldı. Şifresi yok, varsa siz çözün."
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