Yıllar öncesini anan Uygur, ilkokulda öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte çekilen bu fotoğrafı yayınladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu fotoğrafı ilk arkadaşım Tules, WhatsApp grubumuzdan yeni paylaştı... Sağdaki benim... İlk öğretmenim ve ilk arkadaşlarım.. Fındıkzade Gazi İlkokulu... 5 sene bir sırada, 3 kişi oturup dirsek dirseğe verirseniz o sınıfın güzelim tahta, tebeşir, kitap kokusunu, teneffüslerde yan yana musluğa avucunuzu koyarak kana kana içtiğiniz suyu, o saflığı, samimiyeti unutamazsınız.