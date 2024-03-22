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        Haberler Magazin Ünlülerin uğrak noktası Mauritius Adası

        Ünlülerin yeni uğrak noktası Mauritius Adası

        Bir ada ülkesi olan Mauritius Cumhuriyeti, şu sıralar Türk ünlülerin uğrak noktası oldu. İşte Sinem Kobal, Hande Erçel ve Simge Sağın gibi isimlerin tatil yapmak için seçtiği Mauritius Adası hakkında genel bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:05
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        Ünlülerin Mauritius aşkı
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        Sinem Kobal, Hande Erçel ve Simge Sağın gibi ünlü isimlerin tatil yapmak için seçtiği Mauritius Adası, resmî adıyla Mauritius Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda Afrika anakarasının yaklaşık 2 bin km açığında bir ada ülkesi. Afrika'nın güneydoğusunda, Madagaskar'ın doğusunda yer alıyor.

        Hande Erçel

        Bazı kaynaklara göre o zamanlar ıssız olan Mauritius'u 975'te keşfeden Arap denizciler adaya Dina Arobi ismini verdiler ancak bu iddia doğrulanmış değil.

        1598'te Hollandalılara, 1710'da Fransızlara son olarak da 1810'da Britanyalılara geçen ada 12 Mart 1968'de de bağımsızlığına kavuşmuştu.

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        Sinem Kobal

        Son dönemlerde ünlülerin dikkatini çeken Mauritius Adası, coğrafi konumu ve yüzyıllar süren sömürge yönetimi nedeniyle etnik gruplar, kültür, dil ve din bakımından son derece çeşitli.

        Simge Sağın

        Mauritius Adası ile Türkiye arasındaki mesafe 6.984 kilometre... İstanbul - Mauritius arası uçuş mesafesi ise toplam 2997 kilometre. İki şehir arasındaki uçak yolculuğu 8 saat 44 dakika sürüyor.

        COĞRAFİ BİLGİLERİ

        Ada olması nedeniyle kara komşusu bulunmayan ülkeye deniz sınırı bulunan Madagaskar takribi 870 km kadar batısında, Fransa'ya bağlı bulunan Réunion Adası 200 km güneybatısında, Seyşeller Adası 1.750 km kuzeyde yer alırken, Asya kıtasında bulunan Hindistan ise adanın 4 bin km kuzeydoğusunda yer alıyor. Mauritius, ülkenin en büyük adası konumunda olup, ülkenin başkenti de bu ada üzerinde yer alıyor.

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        Oval şekilde bir görünüşe sahip olan merkez ada, volkanik bir yapıya sahip. Güney kıyıları hariç bütün kıyıları sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrili. Adanın kuzey bölgelerinde ovalar, orta kesimlerde ise yüksekliği 670 m'yi bulan yaylalar bulunuyor. Merkez adanın en yüksek noktasını 828 m ile adanın güneybatısında bulunan ve Black River Sıra Dağları'nın parçası olan Piton de la Petite Rivière Noire Dağı oluşturuyor.

        ADANIN İKLİMİ

        Adada yarı tropikal bir iklim görülüyor. Ada, genelinde yıllık sıcaklık ortalamaları kıyı kesimlerinde 23,3 °C, yaylalar da ise 19,4 °C düzeyinde. Ada, güney yarımkürede yer alması nedeniyle kuzey yarımküre ülkelerine göre mevsimleri tam tersi yaşanıyor. Kış aylarının yaşandığı haziran - kasım döneminde kurak bir süreç geçiren ada, yaz aylarının yaşandığı aralık - nisan döneminde ise en yağışlı dönem yaşanıyor.

        BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YABAN HAYAT

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        DİL

        Ülkede kesin olarak resmi dil belirlenmedi. Mauritius anayasasında her ne kadar İngilizce kullanımını meclis konuşmalarında belirtse de, meclis üyelerinin konuşmalarında Fransızca kullanımını da kabul ediliyor. Bu iki anadilin dışında Fransızcayı baz alan bir kreol dil türü olan Morisyen dili halkın % 80'i tarafından günlük hayatta konuşulmakta ve bu kişiler tarafından anadili olarak kabul edildi. Bu dilin yanı sıra İngilizce toplum arasında kullanılmakta olup, Fransızca genelini üst tabakanın oluşturduğu toplumun % 4'lük bölümü tarafında kullanılıyor.

        KÜLTÜR

        Ülkenin koloni geçmişi olması kültürel yapısında da kendisini gösteriyor. Kültürün her bir alanında adaya hakim olan iki büyük sömürge ülkesi ile Afrika ve Asya etkileri karışık bir şekilde bulunabiliyor.

        TURİZM

        Mauritius, dünyanın en lüks turizm hedeflerinden biri konumunda. Mauritius'ta bulunan ve dünyanın en önde gelen otelleri arasında bulunan oteller turizm alanında birçok ödül kazandı. Mauritius turizm alanında üç kez 'World Leading island Destination' ödülüne layık görülürken, Ocak 2012'de de 'World Travel Awards' ödülünü elde etti.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #mauritius adası
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