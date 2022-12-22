Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

Yılbaşı planları yapanların ilk tercihleri arasında yer alan konser organizasyonları büyük ilgi görüyor. Kimileri evinde vakit geçirmeyi tercih ederken kimileri de konserlere gitmek için plan yapıyor. Yeni bir yıla evlerinin dışında gireceklerin ilk tercihleri arasında sevdiği şarkıcıların konserleri oluyor. Birbirinden sevilen isimler yılbaşı için sahnelerde hayranlarıyla birlikte olacak. İşte iddialara göre ünlü isimlerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücretler...