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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

Yılbaşı için geri sayım başlamışken konser hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yılbaşı eğlencelerinin olmazsa olmazı konserlerde hangi ünlülerin nerede sahne alacağı ise belli oldu. Büyük ilgi gören yılbaşı konser organizasyonlarında sahne alacak birbirinden ünlü isimlerin kazanacağı ücretler ise dudak uçuklattı!

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  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Yılbaşı planları yapanların ilk tercihleri arasında yer alan konser organizasyonları büyük ilgi görüyor. Kimileri evinde vakit geçirmeyi tercih ederken kimileri de konserlere gitmek için plan yapıyor. Yeni bir yıla evlerinin dışında gireceklerin ilk tercihleri arasında sevdiği şarkıcıların konserleri oluyor. Birbirinden sevilen isimler yılbaşı için sahnelerde hayranlarıyla birlikte olacak. İşte iddialara göre ünlü isimlerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücretler...
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Tuğba Yurt

    Sevilen şarkılarıyla beğeni toplayan Tuğba Yurt iddialara göre, Hatay'daki yılbaşı sahnesinden 600 bin lira alacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Ajda Pekkan

    Süperstar olarak milyonların kalbine taht kuran Ajda Pekkan yılbaşında Kıbrıs'ta olacak. Geçtiğimiz yıl 600 bin TL alan usta isim bu yıl 1.5 milyon TL kazanacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Bülent Ersoy

    Azerbaycan'da sahne alacağı iddia edilen Diva konserden 1,8 milyon TL kazanacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Hadise

    Özellikle son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Hadise de yeni yılda sahne alacak isimlerden. İddialara göre Kıbrıs'ta sahne alacak Hadise 3 milyon TL kazanacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Hande Yener

    Her şarkısıyla milyonların kalbinde ayrı bir yer tutan Hande Yener'in yeni yıl sahnesinden 1 milyon TL kazanacağı söyleniyor.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    İbrahim Tatlıses

    İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta sahne alacağı söyleniyor. Ünlü türkücü yılbaşı sahnesinden 1,8 milyon TL kazanacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Özcan Deniz

    Geçtiğimiz yılbaşında 1 milyon TL kazanan Özcan Deniz, bu yıl Kıbrıs sahnesinde 3 milyon TL kazanacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Seda Sayan

    Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Seda Sayan konserden 850 bin TL alacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Sibel Can

    Yılbaşı gecesinde İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Sibel Can'ın 1,5 milyon TL kazanacağı söyleniyor.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Yıldız Tilbe

    Başkent Ankara'da sahne alacağı söylenen Yıldız Tilbe 1 milyon TL kazanacak.
  • Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

    Tarkan

    Megastar Tarkan yılbaşı sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Kıbrıs'ta sahne alması beklenen Tarkan tam 18 milyon TL kazanacak. Milyonlarca hayranı bulunan megastar geçtiğimiz yıl 15 milyon TL almıştı.

 

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