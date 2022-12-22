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Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'den tartışma yaratacak sözler gündeme bomba gibi düştü. Boşanma sonrasında yapılan eleştirilere sessiz kalamayan ve sitem eden oyuncu son yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, mart ayında evliliklerini noktalamıştı.
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılık sonrası ortaya atılan iddialar ile ilgili Selen Görgüzel, suskunluğunu bozdu.
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    Selen Görgüzel, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı.
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde bir AVM’de alışveriş yaptı. Şarkıcı, "Gündeminizde yeni olaylar var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    "Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim."
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    Selen Görgüzel, "Asgari ücretli sevgiliniz olur mu?" sorusuna "Benimle yaşayamaz. Erkeksi duyguları rencide olur. O yüzden davul bile dengi dengine. Erkek benden güçlü olmalı." yanıtını vererek herkesi şaşkınlığa uğrattı.
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    Görgüzel'in "Benimle yaşayamaz. Erkeksi duyguları rencide olur" sözleri ise tepki çekti.
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

    "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi dengine. Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olmalı. Masaya yumruğunu vuran, adam gibi adam olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum."
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

     

    ŞOV YAPAN ERKEKLER MİDEMİ BULANDIRIYOR

    Şarkıcı, erkekte nelere dikkat ettiğini ise şu sözlerle anlattı: "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Gıcık oluyorum."

     
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"
  • Selen Görgüzel'in sözleri infial yarattı! "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"
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