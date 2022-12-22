Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir süredir yeni projede boy göstermeyen ünlü ismin pozlarına beğeni yağıyor.