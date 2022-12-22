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Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!

Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran başarılı şarkıcı Zeynep Bastık; "Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz" cümlelerini kurmuştu. Bastık, son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!

    Ülkemizin popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişenediren Bastık, sağlık durumuyla ilgili son bilgilendirmeyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden açıkladı.
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!

    Zeynep Bastık kötü haberi şu cümlelerle açıklamıştı: "Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım." 
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!

    Zeynep Bastık son olarak sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yayınladığı hikayesinde şu cümleleri kullandı: "Döküldü kurşunlar çıktı nazarlar. Ne güzel şeyler duydum hakkımda. Her şeyin sebebi olduğunu ve karanlığın nedeninin göz alıcı aydınlık olduğunu bir kez daha hatırladım."
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!

    İşte Zeynep Bastık'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi...
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!
  • Zeynep Bastık ev halini paylaştı! Ünlü ismi korseyle gören hayranları endişe etti!

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