Zeynep Bastık son olarak sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yayınladığı hikayesinde şu cümleleri kullandı: "Döküldü kurşunlar çıktı nazarlar. Ne güzel şeyler duydum hakkımda. Her şeyin sebebi olduğunu ve karanlığın nedeninin göz alıcı aydınlık olduğunu bir kez daha hatırladım."