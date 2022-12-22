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2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

2022 yılının son günlerine girmişken bu yıl en çok neler konuşuldu, neler gündemden düşmedi şu aralar sıklıkla konuşuluyor. Koskoca bir yılı geride bırakırken ardımızda neler bıraktık bakmadan edemiyoruz. 2022'de bilindiği gibi olaylarla bir türlü gündemden düşmeyen Gülşen en çok konuşulan isim oldu. Yaşanan sıcak gelişmelerin yanı sıra sahne kıyafetleriyle de sıklıkla ağır eleştirilere maruz kalırken bir o kadar da destek gördü. İşte 2022 yılına damga vuran Gülşen'in iddialı sahne kostümleri...

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  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

    Hiç kuşkusuz bu senenin en çok konuşulan en çok gündeme gelen ismi gülşendi. Bir konser sırasında yaptığı açıklamalardan dolayı tutuklanan Gülşen ülkenin gündemine uzun süre oturdu. 
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

    Tüm bu yaşanan talihsizliklerin yanı sıra sahne kıyafetleriyle de gündemden hiç düşmeyen Gülşen ağır eleştirilere maruz kaldı. Sahne kıyafetleriyle çok konuşuldu ve hatta yer yer de tartışıldı Gülşen!
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

    Özellikle bu sahne kıyafetiyle ciddi bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Sahneye iç çamaşırıyla çıkmak saygısızlık diyen ünlüler bile oldu. 
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

    Eleştirenler olduğu gibi bir o kadar da destekçisi oldu ünlü sanatçının. 
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

    Kendisine yönelik hadsiz yorumlar karşısında asla ödün vermeyen Gülşen, stiliyle  iddialı tarzıyla sahnelerde dimdik durmaya devam etti.
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!

    İşte Gülşen'in diğer sahne kıyafetleri... Hangisi daha iddialı yorumu sizlere bırakıyoruz!
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!
  • 2022'nin dillerden düşmeyen ve en çok konuşulan ismi Gülşen'in iddialı sahne kıyafetleri yıla damga vurdu!
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