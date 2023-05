Unutulmaz şeytan çıkarma filmleri

Son Ayin (2010)

(The Last Exorcism)

Rahip Marcus, kendisiyle ilgili belgesel çekmek isteyen yönetmen Iris ve kameramanıyla çalışmayı kabul eder. Onlara, yıllar boyunca gerçekleştirdiği şeytan çıkarma ayinlerinin sahte olduğunu ama her seferinde başarıya ulaştığını söyler. Ona göre içlerine şeytan girdiğini düşünen insanlar, ruhsal anlamda iyileşmek için böyle bir törene ihtiyaç duyarlar. Üzerinde çalıştığı son vakaya film ekibini de davet eder. Amaç her şeyin psikolojik bir rahatlama olduğunu kanıtlamaktır. Ama bu kez olaylar beklediği gibi gelişmez ve çok güçlü bir rakiple karşılaşır. Her iki tezi de destekleyen kanıtlar sunan film, finale kadar tarafını belli etmiyor ve ilgiyi ayakta tutuyor. ‘Son Ayin’, iki milyon dolar bütçeyle çekilmesine rağmen ABD'de gösterime girdiği ilk üç günde 20 milyon dolar hasılat getirmesiyle de biliniyor.