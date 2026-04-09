        Ural Aküzüm, Lucescu'nun cenaze ve anma törenlerine katıldı - Futbol Haberleri

        Ural Aküzüm, Lucescu'nun cenaze ve anma törenlerine katıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, önceki günü vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen cenaze ve anma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:30
        Ural Aküzüm, Lucescu'nun cenaze ve anma törenlerine katıldı

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Aküzüm, Bükreş'teki Ulusal Arena'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

        Anma programı kapsamında Ural Aküzüm, TFF eski başkanlarından ve UEFA'nın bir önceki dönem icra kurulu üyesi Servet Yardımcı ile Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'ya da taziye ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Lucescu'nun Türk ve Rumen futbolu arasında kurduğu güçlü bağlara ve iki ülke futboluna bıraktığı kalıcı mirasa vurgu yapıldı.

        Aküzüm, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ederek törenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ural Aküzüm, TFF adına anma alanında Lucescu için açılan hatıra defterine ise şu satırları yazdı:

        "Bilge, filozof ve entelektüel kişiliğinle Türk futbolunda bir kuşağı etkiledin. Futbolu yalnızca bir oyun değil; disiplin, zarafet ve düşünceyle yoğrulmuş bir kültür olarak ele aldın. Türkiye Futbol Federasyonu adına, ülkemizde sayısız futbol insanının yetişmesine katkıların ve iki ülke arasında kurduğun güçlü köprü dolayısıyla en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."

        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?