Uraz isminin anlamı nedir? Uraz ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Uraz isminin analizi

Uraz ismi de ülkemizde sıkça kullanılan isimlerden biridir. Hem kolay söylenmesi hem de kulağa hoş gelmesi sebebiyle anne ve baba adaylarının ilgisini çeken isimler arasında yer almaktadır. Uraz isminin anlamı, Uraz ne demek, Uraz Kuran’da geçiyor mu, Uraz isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Uraz İsminin Anlamı

İsimlerin sahip oldukları anlamları isimleri tamamlayan en önemli detaydır. İsimlerin ya da adların bilinen ve bilinmeyen anlamları bulunabilmektedir. Her ismin sahip olduğu anlamı bileyebiliriz. Bunun için genellikle araştırma yaparız. Anne ve baba adayları da anlamını merak ettikleri isimleri özellikle internet üzerinden araştırmaktadır. Çocuklarına güzel anlamlara sahip olan isimleri koymak isterler. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Bu sebeple de bu süreçte ince eleyip sık dokurlar. Uraz ismi de birbirinden güzel anlamlara sahip olan bir isimdir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Uraz isminin anlamları şunlardır: