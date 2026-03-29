MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu aramıştı. Bahçeli, oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dizide 'Bozo' karakterini canlandıran Kaygılaroğlu'na Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

Uraz Kaygılaroğlu, Bahçeli'den gelen sürpriz telefon görüşmesinin detayları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kaygılaroğlu, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programında telefon görüşmesinde Bahçeli'nin övgülerini şu sözlerle aktardı: Devlet Bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim, sağ olun' dedim. 'Eğer kabul ederseniz size bir tablo hediye etmek istiyorum' dedi.

"DERİN BİR SESSİZLİK OLDU"

Tabloyu evine astığını belirten oyuncu, daha sonra "Kafamda hep telefonu kim kapatmalı konusu vardı. Adabı muaşeret işi var ya hani. Çocukluğuma gittim. Kafam karıştı yani. Devlet Bey de kapatmadı ben de kapatmadım. Derin bir sessizlik oldu birkaç saniye. Konu da bitti. Böyle bir sessizlikten sonra ben kapattım telefonu" ifadelerini kullandı.