        Uraz Kaygılaroğlu: Geliyoruz - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu: Geliyoruz

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'GORA 4 GORA' filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yılmaz, son paylaşımıyla oyuncu kadrosuna Uraz Kaygılaroğlu'nun katıldığını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 19:10
        "Geliyoruz"

        Cem Yılmaz, 'G.O.R.A.' serisini yeni bir filmle yeniden beyaz perdeye taşıyor. 'GORA 4 GORA' filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kadroya katılan yeni isim de netleşti.

        Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla filmde yer alacağını duyurdu. Kaygılaroğlu, Yılmaz ile olan karesini paylaşarak, "Geliyoruz!" notunu ekledi.

        Cem Yılmaz, yeni film çekimleri başlamadan önce formuna kavuşmak için geçtiğimiz aylarda spora başladı. Yılmaz'ın antrenman yaparken yayılan görüntüleri, sosyal medyada bir hayli dikkat çekmişti.

