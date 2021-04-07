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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığı" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Ülkedeki fitne sona ermiştir
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AA

Uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ile bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturma açılması kararı sonrası sosyal medyada "Prens Hamza nerede?" hashtagı ile başlatılan kampanyanın ardından Ürdün Kraliyet Divanı'ndan Kral Abdullah'ın ulusa sesleniş için yaptığı yazılı bir açıklama yayınlandı.

Eski Veliaht Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında, kendi gözetimi altında olduğunu belirten Kral Abdullah, "Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir. Ürdün'ümüz güvenli ve istikrarlıdır. Ve Allah'ın izniyle de böyle kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, hiçbir şeyin, Ürdün halkı, Filistin ve Kudüs için ecdadın çizdiği yoldan kendilerini alıkoyamayacağını vurguladı.

"KİMSE ÜRDÜN'ÜN İSTİKRARININ ÖNÜNE GEÇEMEZ"

Son günlerde olanların, ülkede yaşanan en zor günler olmadığını ancak "olayın faillerinin ev içinden kişiler olması nedeniyle" bunlardan acı, şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu aktaran Kral Abdullah, "Öncelikli sorumluluğum Ürdün'e hizmet etmek, halkını, anayasasını ve kanunlarını korumaktır. Hiçbir şey ve hiçkimse Ürdün'ün güvenliği ile istikrarının önüne geçemez. Bu emaneti korumak için gerekli önlemleri almak gerekiyordu." ifadelerine yer verdi.

Meseleyi Haşimi Kraliyet ailesi içinde halletmek istediğini, bu kapsamda Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan Bin Tallal'ı görevlendirdiğini belirten Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Prens Hamza, aile önünde, babalarının ve dedelerinin yolunda kalacağı, Ürdün'ün çıkarını ve yasalarını her şeyin üzerinde tutacağına dair söz verdi. Kendisi bugün ailesiyle birlikte sarayında, gözetimim altında. Diğer taraflarla ilgili de soruşturma devam ediyor. "

Kral Abdullah, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği ekonomik sorunları bulunduğunu, ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukların farkında olduklarını aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de önceki gün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat da dün yayımladığı yazılı açıklamada, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle suçlanan 20 kişiyle ilgili soruşturmaların gizliliğini korumak için yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

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