Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniyye Sarayı'nda siyasetçilerle bir araya geldi. Kral 2. Abdullah, görüşmede hükümete reform çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı
0:00 / 0:00
AA

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hükümete reform çağrısı yaptı.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniyye Sarayı'nda siyasetçilerle bir araya geldi.

Görüşmede hükümete mesaj veren Kral, siyasi, ekonomik ve idari reform çağrısında bulundu.

Reform sürecinde vatandaşların görüşlerinin alınması ve uzmanlardan istifade edilmesi gerektiğini belirten Kral, yoksulluk ve işsizliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da arttığını o nedenle bunlarla mücadelede daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini vurguladı.

Kral 2. Abdullah, ülkede faaliyet gösteren sektörlerin kısıtlamaların kalkmasıyla tedrici olarak çalışmaya başlayacağına değindi ve teslim alınacak yeni Kovid-19 aşılarının bu çabaları kolaylaştıracağını ifade etti.

AA'nın haberine göre; bölgesel meselelere de değinen Ürdün Kralı, meşru haklarını almaları konusunda her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını bildirdi.

Kral 2. Abdullah, Filistin meselesinin iki devletli çözüm modelinde kapsamlı ve adil bir çözüme kavuşturulması için Arap ve diğer dost ülkelerle iletişim halinde olduklarına işaret etti.

Kral 2. Abdullah'ın bu çağrısı, milletvekili Usame el-Acarime'nin, mecliste elektrik kesintisiyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle milletvekilliğinin bir yıl süreyle dondurulması kararının ardından geldi.

Acarime, mecliste 24 Mayıs'taki oturumda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde etnik çatışma: 11 ölü, 7 yaralı
DÜNYASudan'da etnik çatışma: 11 ölü, 7 yaralı
Kıbrıs Rum kesimindeki parlamento seçimlerinde ırkçı ELAM oylarını yaklaşık iki kat artırdı
DÜNYAKıbrıs Rum kesiminde seçim sonuçları açıklandı
Son Dakika: Ortaya çıktı! ABD, Merkel'i izliyormuş... - Haberler
DÜNYAABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Merkel'i izliyormuş!
Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan son dakika manevrası!
DÜNYANetanyahu'dan son dakika manevrası!
Hamas'tan son dakika Filistin açıklaması: Ülkedeki direnişin... - Haberler
DÜNYAHamas: Direniş, Filistin'in özgürlüğü için ümmetin ...
İsrail'de son dakika gelişmesi: Netanyahu yeni hükümeti kurmak için... - Haberler
DÜNYANetanyahu'nun koalisyon kurma ihtimali azaldı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Mahmud ile bir araya geldi
DÜNYATBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Katar Şura Meclisi ...
Son Dakika: Filistin ve Mısır arasında kritik görüşme! Gazze'nin imarı... - Haberler
DÜNYAFilistin Devlet Başkanı, Mısır İstihbarat Başkanı'yla ...
Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" adlı gemiyle ilgili uluslararası tahkime başvurmayacak
DÜNYAMısır'dan Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyle ilgili ...
İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanından reformist kanada "gözdağı"
DÜNYAİran eski Devrim Muhafızları komutanından ...