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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Uşak'ta hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 çocuk öldü

        Uşak'ta hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 05:51 Güncelleme: 28.01.2025 - 05:51
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        Hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 çocuk öldü
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        Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta E.K. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.

        Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan K. saldırıda vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        KURTARILAMADI

        Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        AA'nın haberine göre; polis ekiplerince yürütülen konuya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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