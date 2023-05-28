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AA

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre, Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda Özay K, iş yeri sahibi M.O. ve N.Ö arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.