        BIST 100 14.442,56 %0,92
        DOLAR 45,1821 %-0,01
        EURO 53,0807 %0,08
        GRAM ALTIN 6.677,42 %-0,57
        FAİZ 41,22 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 107,07 %-0,12
        BITCOIN 76.899,00 %0,57
        GBP/TRY 61,5746 %0,08
        EUR/USD 1,1740 %0,08
        BRENT 111,94 %1,39
        ÇEYREK ALTIN 10.917,57 %-0,57
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda USK çiğ süt satış fiyatını açıkladı

        USK çiğ süt satış fiyatını açıkladı

        Ulusal Süt Konseyi, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye satış fiyatını 22,22 TL'den 24,30 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Böylece fiyatlar yüzde 9,36 oranında artmış oldu

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        USK çiğ süt satış fiyatını açıkladı

        Ulusal Süt Konseyi (USK), 30 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sıcak çiğ inek sütüne ilişkin yeni tavsiye satış fiyatını açıkladı.

        Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye satış fiyatı, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 24,30 TL olarak belirlendi. Böylece fiyatlar yüzde 9,36 oranında artmış oldu.

        “SATIŞ FİYATI TEMMUZ AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

        Duyuruda, "Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde bu giderler için 1,80 TL/Litre ilave olarak ödenecektir.

        Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 36 Kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Temmuz ayında yeniden değerlendirilecektir" denildi

