USK çiğ süt satış fiyatını açıkladı

Ulusal Süt Konseyi (USK), 30 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sıcak çiğ inek sütüne ilişkin yeni tavsiye satış fiyatını açıkladı.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye satış fiyatı, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 24,30 TL olarak belirlendi. Böylece fiyatlar yüzde 9,36 oranında artmış oldu.

“SATIŞ FİYATI TEMMUZ AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Duyuruda, "Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde bu giderler için 1,80 TL/Litre ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 36 Kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Temmuz ayında yeniden değerlendirilecektir" denildi