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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü öldü

        Üsküdar'da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü öldü

        İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil hareket etti. Önüne geçerek durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 05:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 05:05
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        El frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü öldü
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        Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak'ta aracını park eden Fikret Elmas (42), el frenini çekmeden otomobilden indi.

        DURDURMAK İSTEDİĞİ OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Aracın hareket ettiğini gören Elmas, durdurmak için önüne geçtiği otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Elmas’ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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