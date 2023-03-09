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DHA

Üsküdar'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

OTURDUĞU SİTEYE KADAR TAKİP ETTİ Miray Atmaca (27) DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin (27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı (27) iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti.