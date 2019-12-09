Nevçarşı Perakende Günleri’nde tanıtıldı

Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Kalyon Gayrimenkul’un, Üsküdar’daki yeni itibar projesi Nevbahar Üsküdar, 4-5 Aralık tarihlerinde 19’uncusu düzenlenen Perakende Günleri’nde tanıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, her sene olduğu gibi bu sene de sektörün nabzını tuttu. Grubun ilk karma projesi olan Nevbahar Üsküdar ve projenin içinde konumlanan Nevçarşı, perakende dünyasına tüm yönleriyle tanıtıldı

Tanıtım toplantısında konuşan Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ, Üsküdar’da yaşam, alışveriş, lezzet, kültür-sanat, eğlence ve iş hayatının, bir araya geldiğine dikkat çekerek, “Gayrimenkul ve müteahhitlik sektöründeki başarılarımız hız kaybetmeden devam ediyor. Boğaziçi mavisini koruların yeşili ile buluşturduğumuz Nevbahar Üsküdar içinde yer alan Nevçarşı, perakende dünyasına yenilik getirmeye hazırlanıyor. Öncelikle burada özel ve tam donanımlı bir mağaza karması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 2020 yılının Mart ayından itibaren tüketiciler ve siz değerli perakende dünyasıyla buluşmaya hazırlanıyor” dedi.