Üsküdar Sahili'nde seyir-kafe alanı çöktü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, Üsküdar Sahili'nde çökme meydana geldi. Sahilden geçen insanlar bu görüntü karşısında tedirgin olduklarını ifade etti. Kız Kulesi karşısındaki Üsküdar Sahili'nin daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.

YÜRÜYÜŞ YOLUNUN HEMEN YANI Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor. Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.

"ESKİDEN BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUK" Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor" dedi. Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca da, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak" dedi.