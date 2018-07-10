Ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı olan Yabanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmında bazı günlerde seferlere ara verilecek. Buna göre metro hattı 12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek.
Belediyeden alınan bilgiye göre, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro" sloganıyla çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücüsüz metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alımı için düğmeye bastı.
İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay içerisinde bazı günler yapılmayacak. Bu çalışmalar, "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek.
15 TEMMUZ'DA HİZMET VERECEK
Kontrol ve test sürüşleri sebebiyle Üsküdar-Yamanevler bölümünde 9 gün ulaşıma ara verilecek olmasından ötürü vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışma takvimi çıkartıldı.
Buna göre metro hattı 12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek.
Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım İETT'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi.
Test sürüşlerinin ardından ağustosta hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak.
Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.