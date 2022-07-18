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Nuri Alço: Cüneyt Arkın o sahnede dublör kullanmadı

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, kısa süre önce vefat eden oyuncu Cüneyt Arkın ile olan anılarını anlattı. Alço, 1985 yılında Arkın ile rol aldığı 'Katiller De Ağlar' adlı filmdeki helikopter sahnesinde, usta aktörün pek çok filmde olduğu gibi dublör kullanmadığını söyledi

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İHA
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    "CÜNEYT ARKIN ÇOK BÜYÜK BİR AKTÖRDÜ"

    Kendisi gibi Eskişehirli ve Yeşilçam efsanesi olan Nuri Alço, usta oyuncu ile olan anılarını anlattı.

    Dünya aksiyon filmi denildiğinde rahatlıkla ikinci sırada olabilecek bir duayeni kaybettiklerini ifade eden Alço, "Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir'in değil Türkiye'nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör. Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan'den sonra ikinci gelen bir aktör. Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan, kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası." diye konuştu.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    "HAFTADA BİR ÖLDÜRÜYORLARDI"

    Cüneyt Arkın ile olan dostluğuna değinen Nuri Alço, son zamanlarda Cüneyt Arkın'ın hakkında çıkan yalan ölüm haberlerinden dolayı daha çok iletişimde olduklarını ifade etti. Yeşilçam efsanesinin dublörsüz aksiyon filmlerinde oynadığını hatırlatan Alço, "Cüneyt ağabey anlatmakla bitmez, onu yaşamak lazım, onu yaşayan bilir. Benim onunla çok güzel bir dostluğum vardı, hem Eskişehirli olması nedeniyle de... Eşi Betül Hanım ile sürekli görüşüyorum. O beni arıyordu, ben onu ararım. Yani her hafta görüşürdük, çünkü son zamanlarda öyle yazılar çıkmaya başlamıştı ki, sabah uyanıyoruz 'Cüneyt Arkın son nefesini verdi' haftada bir öldürüyorlardı adamı. Allah rahmet eylesin, çok güzel bir insandı. Yüreği güzeldi, birçok filmde beraber oynadık, set anılarımız çok fazla. Cüneyt ağabey gençliğinde gerçekten tutulamayan bir insandı. Filmlerde dublör kullanmadığından dolayı da omurgasındaki eklemlerin kayması hasebiyle birtakım zorluklar çekti. Vücut çöktü, kilo aldı kortizon iğnelerinden dolayı, yürürken zorlanıyordu." şeklinde konuşarak Arkın'ın yaşadığı rahatsızlıkları dile getirdi.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan Nuri Alço, usta oyuncu ile anılarından da bahsetti. 
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    "O SAHNEDE DUBLÖR KULLANMADI"

    1985 yılında Arkın ile rol aldığı 'Katiller De Ağlar' adlı filmdeki aksiyon sahnelerinden bahseden Alço, "Cüneyt ağabey biz 'Katiller De Ağlar' filmini çekerken Kilyos'ta çalışıyorduk. Hiç unutmuyorum Kilyos'ta kaçarken ben helikoptere atlıyorum, helikopterin bacağından tırmanıyorum kendisi koşarak geliyor helikopterin bacağına tutunuyor havadayken ve kendisini helikopterin üzerine çıkarıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Hiç dublör kullanmadan, o vücutta bir insan, öyle bir insandı. Ve helikopterin üzerinde kendisi ile kavga ediyoruz. Helikopter bir bina boyunda kalktı. Aşağıda güvenlik olarak o zamanın tekniği ile sadece karton kutular, üzerinde yatak branda var. Kavga edeceğiz, o bana yumruk atacak ben o yumruğu alacağım ve aşağıya düşeceğim. 'Kalk kalk kalk' dedi bana Cüneyt ağabey, ondan sonra bir kavgaya başladık. Bana bir yumruk vurdu ben attım kendimi aşağıya. Attım ama öyle kurnaz ki her şeyin gerçeğini yapmak istiyor, çok seviyor. Kavgaların provalarında 'Sağ vuracağım' deyip sol vuran bir insan. Attım aşağıya kendimi hemen kendisi de atladı üzerime, yani üzerime düşse kemiklerim kırılır. Hemen yuvarlanarak kaçtım, 'Ne kurnazsın, nasıl kaçıyorsun' dedi. Böyle anlar yaşadık, onunla çalışmak çok tatlıydı. Finalde de gelir gülerdik, kahkaha falan, böyle güzel bir insandı." diyerek Arkın'ın çevikliğinden söz etti.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    "ÖLÜM HABERİNİ İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

    Son olarak Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini nasıl aldığını anlatan Nuri Alço, şu ifadeleri kullandı:

    Onun ölüm haberini aldığımda Kuşadası'ndaydım, Çeşme'ye geçmiştim. İlk duyduğumda inanamadım, Betül abla hemen beni aradı. Ben aradım telefon cevap vermedi, Murat'ı arıyorum, Murat yurt dışından geliyor, uçakta olduğunu biliyorum. Bütün millet beni arıyor. İnanmıyorum çünkü daha önce defalarca benzeri haberleri gördüğüm için. Sonunda ulaştım ve hemen İstanbul'a geldim, cenazesinde bulundum.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    "BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

    Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Ocak ayında birçok filmde beraber rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberiyle sarsılan Cüneyt Arkın'ın, Girik'in ardından söylediği sözler akıllara geldi.

    "BEKLE BENİ, GELİYORUM"

    Arkın,  "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Yüreğim yanıyor... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Ne kadar alçakgönüllü, dosttun. Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m, bekle beni orada. Geliyorum..." ifadeleriyle, acısını dile getirmişti.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    SİNEMAYA ADANMIŞ BİR HAYAT

    Yeşilçam'a damga vuran Cüneyt Arkın, oyunculuk yaşamında 294 filmde başrol aldı. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    İLK MESLEĞİ DOKTORLUK

    Sanatçı, sırasıyla Eskişehir Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul'a gelen sanatçı, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir ve hikaye denemeleri yayınlandı. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, vatani görevinin ardından bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    İLK FİLM 'GURBET KUŞLARI'

    Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı. 1964 yılında oynadığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli "Dünyayı Kurtaran Adam" zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda "Ölüm Savaşçısı", "Kavga", "Sürgündeki Adam" ve "İki Başlı Dev" gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına da sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Arkın, 1976'da "Mağlup Edilemeyenler" filmiyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, 36. Antalya Altın Portakal Festivali ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2013'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

    "4. Altın Koza Film Festivali" jürisi, 1972'de "Baba" filmindeki rolüyle Yılmaz Güney'i "En iyi erkek oyuncu" seçti. Ancak jüri, siyasi baskılar sonucu, "Yaralı Kurt" filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın'ı "En iyi erkek oyuncu" olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.
  • Usta oyuncu Nuri Alço, Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı : O sahnede dublör kullanmadı - Yeni magazin haberleri

    1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı. Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.

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