Nuri Alço: Cüneyt Arkın o sahnede dublör kullanmadı

"CÜNEYT ARKIN ÇOK BÜYÜK BİR AKTÖRDÜ"

Kendisi gibi Eskişehirli ve Yeşilçam efsanesi olan Nuri Alço, usta oyuncu ile olan anılarını anlattı.

Dünya aksiyon filmi denildiğinde rahatlıkla ikinci sırada olabilecek bir duayeni kaybettiklerini ifade eden Alço, "Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir'in değil Türkiye'nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör. Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan'den sonra ikinci gelen bir aktör. Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan, kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası." diye konuştu.