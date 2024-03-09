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        Haberler Magazin Usta oyuncudan acı haber! Kayhan Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

        Usta oyuncudan acı haber: Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti!

        Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşındaki hayatını kaybetti. Sayısız filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde de boy göstermiş olan Yıldızoğlu'nun vefat haberi sonrasında hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Kayhan Yıldızoğlu hayatı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:37
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        Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Yüce Honos karakterini canlandırarak hafızalara kazınan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun Feriköy'e defnedileceği öğrenilirken hayatı hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

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        USTA OYUNCUDAN ACI HABER

        Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı sonrasında Halk TV’ye açıklama yapan kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek" dedi.

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        KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

        Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası Bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk fakültesine girer ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır.

        Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir. Seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir.

        İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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