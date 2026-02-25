Usta yazar 'Fantezileri' izlemek için İstanbul'a geliyor
Eserleri İngilizce, İspanyolca ve Portekizce'ye çevrilen Jean Pierre Martinez, Mehmet Açar'ın yönettiği, Özden Dilek Karakışla ile Aydın Soysal'ın oynadığı Türkiye'de ilk kez sahnelenen 'Fanteziler' oyununu 3 Mart'ta DasDas'ta seyircilerle birlikte izleyecek...
Art-Niyet tiyatro grubu, Fransız oyun yazarı ve senaristi, Fransa’da en çok oyunu sahnelenen Jean Pierre Martinez’in “Fanteziler” adlı oyununu Türkiye’de ilk kez sahneliyor.
Bugüne kadar 113 oyunu sahnelenen, eserleri İngilizce, İspanyolca ve Portekizce’ye çevrilen Jean Pierre Martinez, Türkiye’de Mehmet Açar'ın yönettiği, Özden Dilek Karakışla ile Aydın Soysal'ın rol aldığı “Fanteziler” oyununu izlemek için İstanbul’a geliyor.Jean Pierre Martinez
Oyununu, 3 Mart'ta İstanbul DasDas'taki temsilinde Türkçe izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Martinez şunları söyledi: “Fanteziler, romantik bir komedi... ve biraz da sürrealist. Aşk, biraz tiyatro gibidir: en güzel an, perdenin açılmasından hemen öncedir. Karanlığa gömülürsünüz ve bir süreliğine, keşfetmek üzere olduğunuz tüm o harika şeyleri hayal edersiniz. Ne göreceğinizi bilmezsiniz ve her şey hâlâ mümkündür. Bu oyun ilk kez Türkiye’de sahnelenecek. Bundan büyük mutluluk duyuyorum ve Türk seyircileriyle birlikte ben de oyunumu Türkçe izleyeceğim için heyecanlanıyorum.”Aydın Soysal-Mehmet Açar-Özden Dilek Karakışla
“Fanteziler” oyunu 3 Mart İstanbul DasDas'taki temsilinin biletleri Biletix, biletinial ve tiyatrolar.com.tr üzerinden satışa çıktı.
'FANTEZİLER'İN KONUSU
Her gün aynı kafede yolları kesişen bir adam ve bir kadın... Her biri ayrı masada oturur, birbirlerini meraklı bakışlarla süzer ama konuşmaya cesaret edemezler. Tanışma arzusuna yenik düştüklerinde onları nelerin beklediğini önceden kestiremezler. “Ya hayal ettikleri kadar büyüleyici bir tanışma olmazsa?” endişesinden kurtulamazlar. Çünkü tanışmak, her zaman olasılıkların alanını daraltmaktır. İkisi de aynı sorulara yanıt arar: Fantezilerle yetinmek gerçek bir ilişkiyi kaçırma riskini beraberinde getirir mi? Gizemi koruyarak bir ilişki sürdürmek mümkün müdür?