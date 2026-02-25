Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Usta yazar 'Fantezileri' izlemek için İstanbul'a geliyor

        Usta yazar 'Fantezileri' izlemek için İstanbul'a geliyor

        Eserleri İngilizce, İspanyolca ve Portekizce'ye çevrilen Jean Pierre Martinez, Mehmet Açar'ın yönettiği, Özden Dilek Karakışla ile Aydın Soysal'ın oynadığı Türkiye'de ilk kez sahnelenen 'Fanteziler' oyununu 3 Mart'ta DasDas'ta seyircilerle birlikte izleyecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Usta yazar 'Fantezileri' izlemek için İstanbul'a geliyor

        Art-Niyet tiyatro grubu, Fransız oyun yazarı ve senaristi, Fransa’da en çok oyunu sahnelenen Jean Pierre Martinez’in “Fanteziler” adlı oyununu Türkiye’de ilk kez sahneliyor.

        Bugüne kadar 113 oyunu sahnelenen, eserleri İngilizce, İspanyolca ve Portekizce’ye çevrilen Jean Pierre Martinez, Türkiye’de Mehmet Açar'ın yönettiği, Özden Dilek Karakışla ile Aydın Soysal'ın rol aldığı “Fanteziler” oyununu izlemek için İstanbul’a geliyor.

        Jean Pierre Martinez
        Jean Pierre Martinez

        Oyununu, 3 Mart'ta İstanbul DasDas'taki temsilinde Türkçe izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Martinez şunları söyledi: “Fanteziler, romantik bir komedi... ve biraz da sürrealist. Aşk, biraz tiyatro gibidir: en güzel an, perdenin açılmasından hemen öncedir. Karanlığa gömülürsünüz ve bir süreliğine, keşfetmek üzere olduğunuz tüm o harika şeyleri hayal edersiniz. Ne göreceğinizi bilmezsiniz ve her şey hâlâ mümkündür. Bu oyun ilk kez Türkiye’de sahnelenecek. Bundan büyük mutluluk duyuyorum ve Türk seyircileriyle birlikte ben de oyunumu Türkçe izleyeceğim için heyecanlanıyorum.”

        Aydın Soysal-Mehmet Açar-Özden Dilek Karakışla
        Aydın Soysal-Mehmet Açar-Özden Dilek Karakışla
        REKLAM

        “Fanteziler” oyunu 3 Mart İstanbul DasDas'taki temsilinin biletleri Biletix, biletinial ve tiyatrolar.com.tr üzerinden satışa çıktı.

        'FANTEZİLER'İN KONUSU

        Her gün aynı kafede yolları kesişen bir adam ve bir kadın... Her biri ayrı masada oturur, birbirlerini meraklı bakışlarla süzer ama konuşmaya cesaret edemezler. Tanışma arzusuna yenik düştüklerinde onları nelerin beklediğini önceden kestiremezler. “Ya hayal ettikleri kadar büyüleyici bir tanışma olmazsa?” endişesinden kurtulamazlar. Çünkü tanışmak, her zaman olasılıkların alanını daraltmaktır. İkisi de aynı sorulara yanıt arar: Fantezilerle yetinmek gerçek bir ilişkiyi kaçırma riskini beraberinde getirir mi? Gizemi koruyarak bir ilişki sürdürmek mümkün müdür?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi: 9'u büyük 86 obruk var

        Son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden olurken, yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. (IHA)

        #Jean Pierre Martinez
        #MEHMET AÇAR
        #Fanteziler
        #dasdas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi