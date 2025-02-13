Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olup, dışarıda yemeye alışkın olduğumuz bu harika yemeği evde yapmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla, fırından çıkan sıcak ve çıtır lahmacunları kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte, evde lahmacun yapımı için detaylı tarifimiz!

GEREKLİ MALZEMELER

Evde lahmacun yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basittir. Hem hamur hem de iç harcı için aşağıdaki malzemeleri hazırlayın:

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

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1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

300 gram dana kıyma

1 adet büyük kuru soğan

2 adet domates

1 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

HAMURUN HAZIRLANIŞI

Geniş bir yoğurma kabına unu alın ve ortasını havuz gibi açın. Ilık suyun içinde mayayı ve şekeri eriterek unun ortasına dökün.

Tuz ve zeytinyağını ekleyip yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanıp ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini streç film ile kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

İÇ HARÇ NASIL HAZIRLANIR?

Kuru soğanı, domatesi, yeşil biberi, sarımsağı ve maydanozu ince ince doğrayın veya rondodan geçirin. Geniş bir kaba alın ve üzerine kıymayı ekleyin.

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Biber salçası, sıvı yağ, tuz ve baharatları da ekleyerek iyice karıştırın. Tüm malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun ve harcı dinlenmeye bırakın.

LAHMACUNLARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE PİŞİRİLMESİ

Mayalanan hamuru 8-10 eşit bezeye ayırın ve her birini un serpilmiş tezgâhta ince yuvarlak şekilde açın. Açtığınız hamurların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan eşit şekilde yayın.