Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet

NBA'de 3 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, bu sezonki 13. galibiyetini, New York Knicks'i 14 sayı farkla mağlup ederek elde etti

Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 108-94 yenen Utah Jazz, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

NBA'de 3 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, bu sezonki 13. galibiyetini, New York Knicks'i 14 sayı farkla mağlup ederek elde etti.

Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Jazz'da Royce O'Neale 20 sayı, Rudy Gobert 18 sayı, 19 ribaunt ve 4 blok, Mike Conley 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Sezonun 11. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te Austin Rivers 25 sayıyla maçın en skoreri olurken, Julius Randle 18 sayı ve 10 ribaunt, RJ Barrett ise 17 sayı kaydetti.

CLİPPERS KAYBETTİ

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers'ın 7 maçlık galibiyet serisini, rakibini 108-99'luk skorla geçen Atlanta Hawks sonlandırdı.

Bu sezon 9. kez kazanan Hawks'ta Trae Young 38, De'Andre Hunter 22 sayıyla takımın skor yükünü taşırken, Clint Capela 13 sayı ve 18 ribaunt, John Collins 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Reggie Jackson 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Serge Ibaka 15 sayı, Ivica Zubac 13 sayı ve 10 ribaunt, Luke Kennard ise 13 sayıyla mücadele etti.

ROCKETS FARKLI KAZANDI

Houston Rockets, ağırladığı Washington Wizards'ı 107-88 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezonki 7. galibiyetine ulaşan Rockets'ta John Wall 24 sayı ve 5 asist, Victor Oladipo ve Eric Gordon 20'şer sayı, DeMarcus Cousins ise 19 sayı, 11 ribaunt ve 5 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Wizards'ta Bradley Beal 33 sayı, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko: 82 - Maccabi Playtika: 75 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı devirdi
NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı
BASKETBOLNBA'de bir ilk
Türk Telekom: 94 - Igokea: 86 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLTürk Telekom evinde kazandı
Kobe Bryant ölümünün birinci yılında anılıyor! Kobe Bryant kimdir?
BASKETBOLKobe Bryant kimdir?
Anadolu Efes: 86 - Kızılyıldız mts: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes farklı kazandı!
Fenerbahçe Beko Maccabi maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
BASKETBOLFenerbahçe Beko Maccabi karşılaşıyor
Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi
BASKETBOLMaccabi Tel Aviv maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLFenerbahçe Beko Maccabi maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes Kızılyıldız maçı CANLI YAYIN İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLAnadolu Efes Kızılyıldız maçı ne zaman?
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti
BASKETBOLKobe Bryant'sız bir yıl geçti