Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası! - Basketbol Haberleri

        Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası!

        NBA yönetimi, Utah Jazz'a "lige zarar veren davranışları" nedeniyle, Indiana Pacers'a ise "oyuncunun maça katılımı politikasını" ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'den Jazz ve Pacers'a para cezası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası verdi.

        NBA'in açıklamasında, Utah Jazz'ın 7 Şubat Cumartesi Orlando Magic ve 9 Şubat'ta Miami Heat ile oynadığı maçlardaki "lige zarar veren davranışları" nedeniyle 500 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

        Açıklamada "Bu maçlarda Jazz, takımın en iyi iki oyuncusu Lauri Markkanen ve Jaren Jackson'ı dördüncü çeyreğin başlamasından önce oyundan çıkardı ve bu oyuncular oyuna geri dönmedi; oysa bu oyuncular normalde oynamaya devam edebilecek durumdaydı ve maçların sonuçları bundan sonra belirsiz hale geldi." denildi.

        Ayrıca, NBA, Indiana Pacers'ın 3 Şubat Salı günü Utah Jazz ile oynadığı maçta Pacers'ın "oyuncunun maça katılımı politikasını" ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

        NBA'in açıklamasında "Utah Jazz maçında oynatılmayan Pascal Siakam ve maçta yer almayan diğer iki Pacers oyuncusunun, tıbbi standartlara uygun olarak, daha az süre oynayarak da olsa, oynayabileceğine karar verdi. Pacers, alternatif olarak, oyuncuları diğer maçlardan uzak tutarak politikaya uyumu daha iyi teşvik edebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        Gezi Parkı davası kapsamında tutuksuz yargılanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu. Savcı, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen v...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü