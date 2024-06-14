Utku isminin anlamı nedir? Utku ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Utku isminin analizi

Utku ismi de hem kız hem de erkek çocukları için sıklıkla tercih edilen isimlerden biridir. Kulağa hoş gelmesi ve güzel anlamlar içermesi nedeniyle anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Utku isminin anlamı, Utku ne demek, Utku Kuran’da geçiyor mu, Utku isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Utku İsminin Anlamı

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Her ismin bilinen ve bilinmeyen anlamları bulunmaktadır. Bir ismin anlamına internet sayesinde ulaşım sağlayabiliriz. Anne ve baba adayları da çocuklarına isim koymadan önce ismin anlamlarını araştırmaktadır. Öyle ki çocuklarına güzel anlamlara sahip olan isimler tercih etmek isterler. Kötü anlamlar barındıran isimler koyulmak istemez. Bazı ebeveynler geleneksel isimleri tercih ederken bazıları da modern ya da pek duyulmamış isimlere yönelmektedir. Utku ismi de son zamanlarda sıklıkla tercih edilen modern isimler arasında yer almaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Utku isminin anlamları şunlardır: