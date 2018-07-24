Geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Badou Ndiaye’yi İngiltere’nin Stoke City kulübüne satan G.Saray, eski oyuncusuna yeniden kavuşmak için gün sayıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Senegalli orta sahayı istediği ücrette indirime gitmesi konusunda ikna eden Cimbom, Şampiyonlar Ligi’ni bu transferde en büyük kozu olarak kullandı. Premier Lig’den düşen Stoke City 28 yaşındaki oyuncusunu satmayı planlarken, gelen teklifleri yeterli bulmadı. Ndiaye’nin ‘Devler Ligi’nde boy gösterip piyasasını arttıracağını düşünen İngilizler, gelecek sezon daha yüksek bir bedelle oyuncusunu satmayı planlıyor.



10 MİLYON EURO'DAN FAZLA VEREN YOK



Ndiaye’yle anlaşan G.Saray’ın bu transferi gerçekleştirmesine onay veren Stoke City yönetimi, buna rağmen işi ağırdan alıyor. Zira transfer döneminin bitmesine daha uzun süre olduğunu düşünen İngiliz ekibi, bu süre zarfında Cimbom’u adeta yedekte tutarken, yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi halinde Ndiaye’yi satmayı amaçlıyor. Ancak hiçbir kulüp Ndiaye’ 10 milyon Euro’dan fazla fiyat önermediği için G.Saray cephesi oldukça rahat… Senegalli’nin eninde sonunda Sarı-Kırmızılı takıma imza atacağını bilen Cengiz yönetimi, anlaşmanın resmiyete dökülmesini bekliyor.

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