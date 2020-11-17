TRT 1 ekranları dün gece yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan durulmuyor. Son bölümde Melikşah'ın kendisine yönlendirdiği kuşku okları arasında sıkışan Hasan Sabbah ne yapacak? Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm ön izlemesi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ İZLE

— Uyanış: Büyük Selçuklu (@UyanisSelcuklu) November 16, 2020

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını merak ediyor ancak Uynaış: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos’un ağır yaraladığı Sencer, Tapar’ın refakatinde Kınık Obası’na getirilmişti. Başulu, Sencer’i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar’a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar’ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?



Sencer’i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna’yı bayıltmıştı. Yorgos’un kirli ellerinden Turna’yı kim nasıl kurtaracaktır?



Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken’in Elçin’i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken’in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs’i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs’ten Terken’in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken’in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye’ye engel olabilecek midir?

Isfahan’da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah’ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir? Öte yandan kutsal emanetlerin Bizans’a geçtiğini öğrenecek olan Melikşah, emanetleri kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?