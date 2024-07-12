Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
Mardin'de serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki Yasin Eliş, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü kırsal Kocatepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi
Mardin'de olay, 7 Temmuz’da Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla hayvanların su içmesi için yapılan gölete giren Yasin Eliş (7), boğulma tehlikesi geçirdi.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin sudan çıkardığı Yasin, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Yasin Eliş, bugün sabah saatlerinde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Yasin Eliş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü kırsal Kocatepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.