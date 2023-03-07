Uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor

"Bu sene şimdiye kadar takip ettiğimiz kurtlardan birinin sürüsünü bulduk ve bu sürüde 7 birey olduğunu anladık fakat geçen sene aldığımız rakamı yakalayamadık. Geçen sene Sarıkamış'ın en büyük kurt sürüsünü tespit etmiştik. Bu da 10 bireyden oluşan bir kurt sürüsüydü. Yaptığımız çalışma aslında kurtları daha yakından tanıma ve daha iyi anlamamızı sağlıyor."