Uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bazı sözleşmeli erler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.