Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 sözleşmeli er gözaltına alındı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bazı sözleşmeli erler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

        İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!