        Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Mart 2026 Kanal D yayın akışı

        Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? 16 Mart Kanal D yayın akışı

        Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bu sebeple izleyiciler ''Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dram türündeki yapımın 54. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 16 Mart 2026 Kanal D yayın akışı...

        Giriş: 16.03.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Kanal D dizisi Uzak Şehir, son olarak 53. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. AyNa Yapım imzalı dizinin 54. bölümünün bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak dram türündeki yapımın yeni bölümü 16 Mart 2026 Kanal D yayın akışından çıkarıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ‘’Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Uzak Şehir 54. bölüm tarihi hakkında detaylar…

        UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Ramazan Bayramı haftasına girilmesi sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Uzak Şehir dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        16 Mart 2026 Kanal D yayın akışına göre, saat 19.30’da Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak. Saat 21.00’de ise Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.

        UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Uzak Şehir dizisinin 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragmanda dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarihe ilişkin bir bilgi yer almadı.

        Dizinin 54. bölümünün 23 Mart Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Konu hakkında kanaldan açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

        16 MART 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - İkizler Memo - Can

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Arka Sokaklar

        18:00 - Bir Ramazan Akşamı

        19:00 - Kanal D Ana Haber

        19:30 - Kadir Gecesi Özel

        21:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

        00:30 - Eşref Rüya

        02:15 - Beyaz'la Joker

        04:15 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        UZAK ŞEHİR 53. BÖLÜM ÖZETİ

        Boran, annesiyle yaşadığı sert hesaplaşmanın ardından kendisine kurulan oyunu tersine çevirmeyi başarır. Sadakat gözlerinin önünde gerçekleşen suçun ağırlığını omuzlarında taşırken, bunu açığa çıkarmak ile oğlunu korumak arasında sıkışır.

        Alya ve Cihan olan biteni sezerek Sadakat’i konuşmaya zorlar; fakat Sadakat, Boran’ın geldiği noktada en büyük payın kendisine ait olduğuna inanır ve susmayı seçer.

        Öte yandan Cihan ve Alya’nın tek amacı Cihan Deniz’e ulaşmaktır. Tam her şey çözülecek gibi görünürken beklenmedik bir kaza dengeleri altüst eder ve bu olay herkesin kaderine dokunan yeni bir kırılmanın kapısını aralar.

        Yaşananlar Sadakat’i içinden çıkamadığı bir vicdan muhasebesine sürükler. Oğlunu korumak için attığı adımların başka hayatlara dokunduğunu görmek, onu zor bir kararın eşiğine getirir.

        Boran, başına gelenlerin ardından Alya’nın karşısına beklenmedik bir şartla çıkar. Alya oğluna kavuşabilmek için ağır bir karar vermek zorunda kalırken, bu karar Cihan’la olan kaderini yeniden sınayacak bir sessizliğin başlangıcına dönüşür.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
