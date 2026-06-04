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        Üzerine beton blok düştü! Feci ölüm!

        Tunceli'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda üzerine beton blok düşen inşaat işçisi 56 yaşındaki Zülfü Uygur hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Üzerine beton blok düştü! Feci ölüm!

        Tunceli’de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Tunceli merkez Esentepe Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan 56 yaşındaki Zülfü Uygur’un üzerine beton blok düştü.

        Ağır yaralanan Uygur, arkadaşları tarafından bloğun altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uygur, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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