Uzman Doktor maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli Uzman Doktor maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Uzman Doktor maaşlarına dair detaylar haberimizde.

DOKTOR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece Uzman Doktor ve emekli Uzman Doktor maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 7 bin 308 lira maaş alan çalışan Uzman Doktor ise artık 7 bin 747 lira maaş alacak.