Uzman Öğretmenlik sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Uzman Öğretmenlik sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılıyor. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, çevrim içi ortamda 19 Kasım 2023 tarihinde yapılıyor. Sınavın başlamasının ardından adayların gözleri "Uzman Öğretmenlik sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, MEB ile 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı soruları ve cevapları ile ilgili detaylar...
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü yurt için ve yurt dışında gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Uzman Öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında ayrıntılar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞLADI!
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacak.
Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 135 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak.
Aday sınava başladıktan sonra teknik nedenlerle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sınav yarıda kalırsa, sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecektir. Teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.
2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız