Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine devam eden öğretmenler sınav başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılım sağlayacak öğretmenlerin sorumlu olduğu örnek soruları, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaştı. Peki Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ve sınavları ne zaman? İşte detaylar...