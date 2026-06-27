Uzmanlara göre İstanbul’un su sorunu nüfus ve şehir planlamasıyla bağlantılı

Yaz aylarının gelmesi, sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla birlikte büyük kentlerde su sorunu yeniden gündeme geldi. Başta İstanbul olmak üzere nüfusu hızla artan şehirlerde su kaynakları üzerindeki baskının her geçen yıl daha da arttığı belirtiliyor.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, İstanbul’un su sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, meselenin yalnızca su yönetimiyle çözülemeyeceğini belirterek, tersine göçün teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜK KENTLERDE SU BASKISI ARTIYOR

Yıldız, büyük kentlerin nüfusunun kırsaldan aldığı göçle hızla arttığını belirterek, kentlere göç ve nüfus artışının su kaynakları üzerindeki en önemli baskılardan biri olduğunu ifade etti.

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Özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası’nda plansız kentleşme, çarpık yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun su arz güvenliği açısından risk oluşturduğunu kaydeden Yıldız, arazi planlaması ile su kaynakları planlamasının birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

AVRUPA YAKASI’NDA NÜFUS FAZLA, SU KAYNAĞI AZ

İstanbul’da planlamadan sapılmasının su arz güvenliğini riske soktuğunu söyleyen Yıldız, Avrupa Yakası’nda nüfusun daha yoğun, su kaynaklarının ise daha sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle bölgenin su ihtiyacının önemli ölçüde Melen Çayı Havzası’ndan getirilen suyla karşılandığını belirten Yıldız, İstanbul’un su güvenliğinin giderek daha fazla havzalararası su transferine bağımlı hale geldiğini ifade etti.

“SORUN ARTIK SADECE SU YÖNETİMİ DEĞİL”

Yıldız’a göre İstanbul’un su sorunu artık yalnızca bir su yönetimi meselesi değil. Aynı zamanda mekânsal planlama, nüfus yoğunluğu yönetimi ve tersine göç politikalarıyla doğrudan bağlantılı bir sorun haline geldi.

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Yıldız, kentin büyümesiyle birlikte su havzalarının yapılaşma baskısı altında kaldığını, ulaşım projelerinin yeni yapılaşmaları tetiklediğini ve su toplama havzalarının doğal yapısının bozulduğunu belirtti.

TERSİNE GÖÇ ÇAĞRISI

İstanbul’da nüfus artışının önlenmesi ve mevcut nüfusun tersine göçe teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, Anadolu kentlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, sanayinin daha dengeli dağıtılması, orta ölçekli şehirlerin geliştirilmesi ve tersine göçün desteklenmesiyle İstanbul’un su kaynakları üzerindeki baskının azaltılabileceğini ifade etti.

ANADOLU KENTLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, İstanbul’un su arz güvenliğinin korunması için yalnızca yeni kaynak arayışına değil, nüfus ve kentleşme politikalarına da odaklanılması gerektiğini belirtti.

Yıldız, Anadolu’daki kentlerin ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesinin hem tersine göçü teşvik edeceğini hem de büyük şehirlerdeki altyapı ve su baskısını azaltacağını kaydetti.