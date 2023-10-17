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        Haberler Gündem Eğitim Tarih V. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: V. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

        V. Murad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları

        Sultan Abdülaziz'in çıkan bir isyan neticesinde tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin otuz üçüncü padişahı olarak tahta çıkan V. Murad 1876 yılında 93 gün süreyle hükümdarlık yapmıştır. Osmanlı tarihinde en kısa süre hükümdarlık yapan padişah olarak dikkat çeken V. Murad, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek aynı yıl tahttan indirilmiştir. Peki, V. Murad döneminin genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? V. Murad dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 00:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:42
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        V. Murad dönemi genel özellikleri
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        V. Murad dönemi 90 gülük bir saltanatı ifade etmesi sebebiyle hem ıslahatlar hem de birtakım siyasi gelişmeler açısından oldukça kısır bir dönem olarak dikkat çeker. Peki, V. Murad dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        V. Murad Dönemi Genel Özelikleri

        1876 yılında Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesiyle Osmanlı Devleti’nin yeni padişahı olan V. Murad, devletin çöküş dönemlerinde hükümdarlık görevini üstlenmiştir. Balkanlardaki Bulgar, Karadağ ve Hersek isyanlarının devam ettiği bir dönemde hükümdar olan V. Murad, sağlık sorunları sebebiyle çoğu zaman hükümet işlerini yürütememiş ve padişahlık görevlerini yerine getirememiştir.

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        Özellikle Avrupalı devletlerin baskıları, Balkan ve Kafkas coğrafyalarında devam eden isyanlar ve devletin mali açıdan güç bir durumda olması V. Murad döneminin en önemli sorunları olarak dikkat çekmektedir. Böyle bir siyasi ve ekonomik durumda padişahlık yapan V. Murad aynı sene, tahta çıkışından 93 gün sonra tahttan indirilmiş ve yerine II. Abdülhamid geçirilmiştir.

        V. Murad Dönemi Önemli Olayları

        93 günlük bir saltanat olan V. Murad dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekilde sıralanabilir:

        V. Murad; Sultan Abdülaziz’in çıkan bir ayaklanma neticesinde tahttan indirilmesi sonucu 1876 yılında tahta geçmiştir.

        Kısa süren saltanatı boyunca batılı güçlerin baskıları, ekonomik sorunlar ve Kafkasya ile Balkanlarda süren isyanlar ile uğraşmak durumunda kalmıştır.

        Sultan Abdülaziz döneminde başlayan Karadağ ve Hersek isyanları bu dönemde de devam etmiştir.

        V. Murad 1876 yılında sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahttan indirilmiş ve yerine II. Abdülhamid geçirilmiştir.

        V. Murad Dönemi Savaşları

        1876 yılında 93 gün süren bir saltanat olan V. Murad döneminde herhangi bir savaş gerçekleşmemiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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