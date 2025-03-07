Vaclav Cerny: Biz işimizi yaptık

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Glasgow Rangers'ın oyuncuları Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers, galibiyeti değerlendirdi.

Vaclav Cerny yaptığı açıklamada "Ne istediğimizi ve bunu nasıl elde etmek istediğimizi biliyorduk. Biz işimizi yaptık. Birlikte hareket ettiğimizde sahip olduğumuz gücü görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"YOLUN SADECE YARISINDAYIZ"

Cyriel Dessers ise açıklamasında "Bu çok güzel bir duygu. Güzel bir geceydi ama yolun sadece yarısında olduğumuzun farkındayız. Gollerin iptal edilmesi çok üzücü. Bu akşamın tadını çıkarmalıyız. İyi bir takıma karşı zor bir stadyumda kazanmak bize güven vermeli." sözlerini sarf etti.